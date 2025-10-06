10.9 C
Ferrari in difficoltà a Singapore, futuro incerto per Vasseur

Ferrari in difficoltà a Singapore, futuro incerto per Vasseur

La situazione in casa Ferrari è sempre più critica, e il Gran Premio di Singapore lo ha dimostrato in modo inequivocabile. Lewis Hamilton ha affrontato una gara estremamente difficile, rimanendo senza freni e venendo superato nel finale da Charles Leclerc. Per Hamilton, quella di Singapore rappresenta una nuova delusione in una stagione negativa, con diciotto gare senza podi, un primato poco invidiabile nella sua carriera. Dopo aver lasciato la Mercedes, il sette volte campione si aspettava risultati decisamente migliori.

La Ferrari non riesce a vincere da quasi un anno, l’ultimo successo di Carlos Sainz risale al Gran Premio del Messico. La striscia di gare senza vittorie ha raggiunto ventidue, rendendo questa situazione una delle più lunghe nella storia del team. Sotto la guida di Frederic Vasseur, la scuderia ha ottenuto meno punti rispetto a McLaren, Red Bull e Mercedes, scivolando così al terzo posto nella classifica Costruttori.

Se Max Verstappen avesse un compagno di squadra di livello adeguato, la Ferrari potrebbe addirittura trovarsi in una posizione più difficile, come quarta forza del campionato. Vasseur cerca di giustificare le prestazioni del team, ma la mancanza di risultati sul campo rende la situazione sempre più preoccupante per il Cavallino. La Ferrari deve sfruttare al meglio le nuove regole, altrimenti il futuro si preannuncia ancora più buio.

