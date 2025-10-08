Ferrari in crisi: Vigna ed Elkann a Maranello per il futuro

Benedetto Vigna e John Elkann sono attesi a Maranello nei prossimi giorni, e i tifosi sperano possa essere un’opportunità per affrontare i problemi e il futuro della Scuderia Ferrari. Dopo un weekend difficile, molti chiedono un confronto tra i responsabili del reparto corse. È indispensabile fare il punto sulla situazione, soprattutto con il 2026 ormai alle porte.

Il 9 ottobre si presenterà il piano strategico fino al 2030 di fronte a circa trecento ospiti, tra cui media e investitori. Uno dei temi principali sarà la prima supercar elettrica di Ferrari; tuttavia, il design verrà rivelato solo nel 2026. Si discuterà anche di obiettivi finanziari e del lancio dei prossimi modelli.

Per il reparto di Formula 1, i tifosi sperano che Vigna ed Elkann intervengano direttamente sulla gestione sportiva. Un confronto con Fred Vasseur è ormai ritenuto necessario, poiché la situazione nei box non è affatto tranquilla: i risultati, nonostante le aspettative, continuano a essere deludenti.