Ferrari in crisi: Elkann punta il dito contro i piloti

John Elkann, presidente della Ferrari, ha attribuito parte dei problemi della scuderia ai piloti Lewis Hamilton e Charles Leclerc, dopo un weekend disastroso a São Paulo. Elkann ha dichiarato che i piloti dovrebbero concentrarsi maggiormente sulla guida anziché parlare, suggerendo che le loro frustrazioni siano eccessive e che non rappresentino il team.

L’elogio riservato a ingegneri e meccanici è stato accompagnato da critiche ai piloti, accusati di non mettere la squadra al primo posto. Queste affermazioni hanno suscitato reazioni nei media internazionali, creando un dibattito acceso sul futuro del team.

Dal momento dell’insediamento di Elkann, Ferrari ha ottenuto zero titoli e mostrato risultati inconsistenti. I frequenti cambiamenti nella direzione tecnica e gestionale hanno creato un quadro frustrante per i tifosi, mentre le critiche ai piloti sembrano più un tentativo di distogliere l’attenzione dai problemi interni.

Alcuni osservatori interpretano le parole di Elkann come l’inizio di una guerra interna. In questo contesto, analizzando le spese elevate per Hamilton e Leclerc, si nota che la squadra investe più di qualunque altro team in ingaggi, ponendo su di loro una pressione aggiuntiva.

Le frasi di Elkann sono state lette come un invito a tacere, in un momento in cui i piloti hanno bisogno di un supporto forte e chiaro dalla dirigenza. Inoltre, l’atteggiamento di Elkann ha suscitato malcontento tra i fan, visti come distanti dalla realtà della pista.

Alla luce di quanto accaduto, i piloti hanno reagito pubblicamente per riaffermare la loro lealtà verso Ferrari, evidenziando la necessità di unità e coesione, mentre la dirigenza continua a mantenere una posizione critica. Se la Ferrari desidera realmente migliorare, Elkann dovrebbe riflettere su come affrontare le responsabilità interne, piuttosto che concentrare le colpe sugli atleti.