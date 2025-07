Ferrari e Vasseur insieme: un futuro promettente in F1

La Ferrari ha ufficializzato il prolungamento della collaborazione con Fred Vasseur, confermandolo come Team Principal della Scuderia Ferrari HP per le prossime stagioni di Formula 1. La scuderia di Maranello ha annunciato che il contratto è pluriennale e sottolinea l’intenzione di costruire su solide fondamenta già stabilite.

Nella comunicazione della Ferrari, si evidenzia la capacità di Vasseur di gestire situazioni di alta pressione, la sua apertura all’innovazione e il suo impegno nella ricerca della massima performance, valori che coincidono con gli obiettivi a lungo termine della squadra.

Vasseur ha espresso la sua soddisfazione per il rinnovo, dichiarando che questo rappresenta non solo una conferma della sua posizione, ma anche una sfida per continuare a migliorare e mantenere alta la concentrazione.