Ferrari e Niki Lauda: 50 anni del primo titolo a Monza

Da StraNotizie
La Ferrari ha utilizzato il weekend del Gran Premio d’Italia a Monza per celebrare un traguardo significativo: il cinquantesimo anniversario del primo titolo mondiale conquistato da Niki Lauda con la Scuderia. Questo evento ha avuto luogo nel contesto del sedicesimo appuntamento della stagione di Formula 1.

L’attenzione è rivolta ai ricordi del 7 settembre, quando Lauda vinse il suo primo titolo mondiale a Monza. Piero Lardi Ferrari, il Presidente Onorario del team, ha condiviso le sue emozioni riguardo a quel giorno speciale, ricordando l’atmosfera unica che si respirava e l’abbraccio con Lauda dopo la corsa. Egli ha sottolineato come quella vittoria segnò l’inizio di una nuova era per la Ferrari, con un forte legame personale al di là del campo sportivo.

Piero Ferrari ha anche descritto Lauda come una persona brillante, divertente e appassionata della vita, ricordando momenti di convivialità e scherzi tra di loro. Per commemorare questa storica ricorrenza, la Scuderia ha collaborato con Puma per lanciare una linea speciale di abbigliamento. Inoltre, il Ferrari Store è stato arricchito con immagini e cimeli che celebrano l’eredità di Niki Lauda e il suo legame con il team di Maranello.

