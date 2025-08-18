Ferrari e Leonardo: analisi dei ribassi e supporti recenti

Ferrari e Leonardo stanno attraversando fasi di variazione significativa nei loro valori azionari. Per quanto riguarda Ferrari, il grafico settimanale mostra un trend iniziato durante l’estate scorsa, con una rottura di un periodo di stagnazione durato cinque mesi. Questa rottura ha dato il via a una fase rialzista, culminata in un massimo storico di 492,80€ a febbraio. Tuttavia, a causa della guerra dei dazi, il titolo ha subito una flessione, toccando un minimo di 347€ ad aprile. Sebbene ci sia stato un rimbalzo successivo, la forza di questo movimento si è esaurita, dando origine a nuove contrazioni.

A fine luglio, Ferrari ha registrato una caduta settimanale del 13,97%. Durante questa discesa, il titolo ha testato nuovamente un supporto in area 365€, da cui è attualmente in fase di rimbalzo. La prima resistenza per Ferrari si colloca ora intorno ai 407€.

Per quanto riguarda Leonardo, anche questo titolo ha mostrato un ribasso dal massimo storico di 52,28€ toccato a inizio giugno. Attualmente, il valore azionario di Leonardo si attesta a 47,80€, con una chiusura della settimana a +5,22%. Per il mese di agosto, la variazione è stata di +1,12%, mentre da inizio 2025 il titolo segna un incremento del 84%.