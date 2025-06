Ferrari e i Pit Stop: L’arte della costanza in F1 2025

Con l’avvio della stagione 2025 di Formula 1, i pit stop stanno diventando un elemento cruciale per il successo in gara. La Ferrari si distingue per la sua costanza: i pit stop efficaci sono realizzati in tempi tra 2.0 e 2.2 secondi, un traguardo che richiede non solo velocità, ma anche precisione ripetuta. Quest’anno, il team ha effettuato i pit stop più rapidi in 8 delle prime 10 gare, con un record di 2.00 secondi da parte di Charles Leclerc nei GP di Arabia Saudita e Monaco.

La Ferrari ha dimostrato un’ottima preparazione fisica e mentale del proprio team, operando prima sotto i 3 secondi nel 2021. Attualmente, la sua media di esecuzione, pur non scendendo sotto i 2.5 secondi, si è rivelata fondamentale nel contrastare i rivali come McLaren, Mercedes e Red Bull.

In un contesto di squadre sempre più preparate, Red Bull mantiene il record assoluto con una media sotto i 2 secondi. Le prestazioni ai box sono diventate strategiche, contribuendo a decidere le sorti delle gare. Dalla stagione attuale, la FIA monitora attentamente le operazioni, mentre Ferrari punta a una routine standard di pit stop sotto i 2.5 secondi, considerata prova di eccellenza.

Negli ultimi decenni, i pit stop sono evoluti da semplici soste meccaniche a veri e propri momenti strategici, con tecnologie avanzate e analisi dei dati. Oggi, squadre come Ferrari utilizzano Machine Learning per migliorare continuo le proprie prestazioni, dove ogni millisecondo può fare la differenza nella corsia dei box.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it