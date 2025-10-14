Ferrari e Hamilton: tensioni e nuovi record nel motorsport italiano

In casa Ferrari si vive un martedì frenetico, caratterizzato da nuove nomine, record personali e critiche crescenti. Flavio Briatore prevede una rinascita per Lewis Hamilton nel futuro, mentre l’inglese, con un giro veloce, conquista un record che lo posiziona davanti a Michael Schumacher. Tuttavia, Derek Daly lo critica, sostenendo che la sua recente firma è stata più una “mossa di marketing” che una scelta sportiva.

Maria Conti è stata nominata nuova Chief Communication Officer, portando con sé un’esperienza di oltre vent’anni nel settore automobilistico. Intanto, Mario Andretti esprime dubbi sulla leadership di Frederic Vasseur, affermando di aver perso fiducia in lui, mentre Damon Hill prevede un futuro lontano da Maranello per Charles Leclerc, il quale, nonostante sette stagioni senza vittorie, continua a rimanere fedele alla scuderia.

Mick Schumacher trova nuova fiducia durante un test in IndyCar, segnando buoni risultati all’Indianapolis Motor Speedway. Carlos Sainz rivela che la sua scelta di unirsi alla Williams è dettata dalla tecnologia del motore Mercedes, ritenuto il più vincente dell’era ibrida.

Nel frattempo, cresce l’attesa per l’uscita in streaming di “F1 The Movie”, diretto da Joseph Kosinski e interpretato da Brad Pitt, annunciata per la visione su Apple TV e disponibile anche gratuitamente. La giornata si conclude con un’intervista esclusiva a Virginie Philippot, candidata alla presidenza FIA, che propone una visione più moderna e inclusiva per il motorsport del futuro.