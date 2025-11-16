Ferrara studia l’acustica nei teatri di tradizione

Ferrara si afferma come un importante centro nazionale per lo studio dell’acustica nei teatri storici. Presso il Teatro comunale Claudio Abbado è iniziato un progetto di ricerca focalizzato sull’analisi delle sollecitazioni acustiche e vibrazionali causate dagli spettacoli contemporanei in una struttura inaugurata nel 1798. Questo progetto rappresenta una novità nel campo, poiché studi simili sono rari nella letteratura scientifica, e il tema rimane poco esplorato anche dal punto di vista normativo.

Il progetto, intitolato “Teatri di tradizione e musica amplificata”, è frutto della collaborazione tra l’Università degli Studi di Ferrara, il Comune, la Fondazione Teatro e lo studio Sigfrida, specializzato in consulenze per eventi culturali. L’obiettivo è valutare l’impatto delle vibrazioni generate da sorgenti sonore amplificate sulle pregiatissime strutture del teatro, garantendo la loro conservazione.

Dopo una fase preliminare di sperimentazione, il 22 ottobre, e due monitoraggi ufficiali durante gli spettacoli Avantgarde e Soundtracks, il progetto è entrato nella fase di elaborazione e analisi dei dati raccolti. Questa ricerca mira a studiare l’interazione tra suono e struttura architettonica di un teatro che ha quasi 230 anni.

Durante le prove e gli spettacoli, sono stati installati accelerometri e microfoni in diverse aree della struttura, inclusi stucchi, decorazioni e il soffitto, per raccogliere dati. Queste misurazioni aiuteranno a identificare le sorgenti sonore, le frequenze e i livelli di intensità che influenzano la risposta acustica e strutturale del Teatro, distinguendo tra fattori interni, come l’amplificazione e la presenza del pubblico, e fattori esterni, come il traffico urbano su corso Giovecca.