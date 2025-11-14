18.4 C
Ferrara ospita il MusicFilm Festival: celebrazione culturale

La città di Ferrara si prepara ad ospitare la nona edizione del MusicFilm Festival, un evento che unisce cinema, musica e formazione dal 20 al 23 novembre. Durante la presentazione ufficiale, l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, organizzata dall’Associazione MusicFilm e sostenuta da diverse istituzioni locali e nazionali.

Il festival offrirà ai giovani del territorio un’opportunità unica per esprimere la propria creatività e crescere artisticamente attraverso laboratori, proiezioni e spettacoli. Grazie alla collaborazione con scuole, università e associazioni locali, il festival diventa un vero e proprio laboratorio di cultura condivisa. In particolare, verranno celebrati i contributi del ferrarese Carlo Rambaldi, famoso per i suoi effetti speciali, con eventi dedicati alla sua figura.

Nel contesto dei MusicFilm Awards, 16 talentuosi semifinalisti del doppiaggio cantato avranno la possibilità di esibirsi in un contest che culminerà con la finale al Teatro Nuovo di Ferrara. I premi comprendono opportunità di formazione e accesso a eventi prestigiosi. Una giuria di esperti, tra cui noti doppiatori e artisti, sarà presente per valutare le performance.

Il programma include anche talk show, masterclass e concerti che celebrano il legame tra musica e cinema, con la partecipazione di importanti figure del settore. Il festival si concluderà con un concerto nel centro commerciale della città, con l’AMF Brass Band che eseguirà celebri colonne sonore.

Questa nuova edizione del MusicFilm Festival non solo rappresenta un evento culturale di rilievo, ma anche un’importante occasione di crescita per i giovani artisti e un momento di aggregazione per la comunità.

