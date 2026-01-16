Ferrara: nuovo progetto per i cestini

Il progetto di rinnovo dei cestini sul territorio comunale di Ferrara volge al termine. Il progetto, avviato con Hera, ha portato alla sostituzione dei vecchi contenitori urbani di rifiuti presenti in città con nuovi modelli più funzionali e adattati alle diverse zone urbane.

L’intervento ha riguardato circa 1.500 cestini di vario tipo, spesso collocati negli anni in modo non uniforme e non più conformi alle attuali esigenze. La sostituzione è stata effettuata tenendo conto sia della nuova fruizione degli spazi pubblici che delle caratteristiche delle diverse aree della città.

Il progetto di rinnovo ha interessato il centro storico, i quartieri periferici e gli importanti spazi verdi del panorama cittadino, tra cui il Parco Massari e il Parco Pareschi. In queste aree sono stati installati nuovi cestini, scelti in modo differenziato in base ai diversi contesti urbani.

Il vicesindaco Alessandro Balboni afferma che con la conclusione di questo progetto è stato realizzato un importante lavoro che ha riguardato tutto il territorio cittadino, un intervento capillare pensato per rispondere in modo concreto alle esigenze dei cittadini e per migliorare l’ordine e il decoro urbano.

L’insieme degli interventi ha prodotto un sensibile miglioramento del decoro urbano, grazie a cestini con una maggiore capienza, dotati di posacenere, con aperture studiate per evitare il conferimento improprio dei rifiuti e sistemi che limitano l’intrusione dei volatili.