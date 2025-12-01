7.5 C
Ferrara in bianco e nero

Da stranotizie
Ferrara in bianco e nero

Martedì 2 dicembre, alle ore 18, alla Galleria del Carbone, si inaugura The Other City, la nuova mostra fotografica di Luca Pasqualini. La mostra è un percorso in bianco e nero che esplora la città oltre la sua superficie visibile, un viaggio fatto di ombre, apparizioni, figure inattese e momenti sospesi che trasformano Ferrara in un luogo parallelo, poetico e a tratti visionario.

Lontano dalle immagini veloci del turismo, Pasqualini restituisce un paesaggio urbano fragile, intimo e vibrante, abitato da persone, animali, architetture e dettagli che diventano protagonisti inattesi. Nelle sue fotografie, la città non è mai sfondo, ma un organismo vivo che respira, osserva e si rivela solo a chi si muove con uno sguardo lento.

The Other City raccoglie immagini nate dal camminare, dall’attesa, dall’immaginare e dal lasciarsi sorprendere. Ogni scatto è un gesto sottratto all’oblio, un passaggio, una luce, una possibilità. La mostra sarà presentata da Ulrich Wienand e Federica Sgaggio, che offriranno una lettura tecnica e critica del progetto.

