FERRARA – Nel Ferrarese ci sono 15 carabinieri finiti in quarantena dopo un contatto con un soggetto positivo al covid. Accade a Pontelagoscuro: un giovane di 27 anni, arrestato per droga, è risultato positivo al coronavirus dopo essere stato dimesso dall’ospedale Sant’Anna dove era stato ricoverato per l’espulsione di alcuni ovuli di cocaina che aveva ingerito. E così, riporta la Nuova Ferrara, i carabinieri che hanno gestito l’operazione, che hanno avuto contatti con il ragazzo prima, durante e dopo l’arresto sono finiti in quarantena, in isolamento fiduciario, paralizzando, in parte, i servizi che dovevano svolgere. Si tratta di 15 militari.