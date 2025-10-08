Ferrara Food Festival: la festa del gusto nella città estense

Il Ferrara Food Festival, giunto alla sua quinta edizione, si svolgerà dal 31 ottobre al 2 novembre e promette di immergere i visitatori nelle eccellenze enogastronomiche della città. Questo evento, organizzato da Sgp Grandi Eventi e dall’associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara, con il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio, celebra la ricchezza del territorio ferrarese.

La manifestazione si distingue per il format originale che combina le specialità locali con prodotti di altre regioni italiane. Piazza Trento Trieste ospiterà le tipicità ferraresi, mentre le Piazze Castello e Savonarola presenteranno le migliori proposte nazionali. L’area eventi in Piazza Municipale sarà il centro di show cooking condotti da chef locali e nazionali, degustazioni guidate e masterclass, tutti eventi gratuiti per i visitatori. Inoltre, ci saranno premiazioni e incontri con ospiti illustri.

Il festival non si limiterà al cibo, ma includerà anche spettacoli itineranti, rivisitazioni storiche e performance musicali. Ci saranno momenti informativi e culturali, come mostre e laboratori didattici, per scoprire le bellezze artistiche di Ferrara.

Durante l’evento saranno assegnati riconoscimenti prestigiosi, tra cui il premio “Diamante Estense” a chi si è distinto nella promozione di Ferrara e il titolo di “Ambasciatore del Gusto” a una personalità del mondo enogastronomico. Inoltre, verrà conferito il Premio Ferrara In The World a un grande nome originario del territorio.

Il festival rappresenterà anche un’opportunità per valorizzare prodotti certificati come IGP, DOP e DOC, contribuendo alla crescita del territorio. Sarà un’occasione imperdibile per apprezzare la straordinaria offerta culturale ed enogastronomica di Ferrara.