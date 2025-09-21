Ferrara Film Festival: le stelle brillano sul red carpet

Si è svolta la decima edizione del Ferrara Film Festival, con oltre 60 film in concorso e un red carpet che ha visto la presenza di tre grandi star. Tra queste, l’indimenticabile Kabir Bedi, che torna a far parlare di sé a 50 anni dalla trasmissione dello sceneggiato televisivo “Sandokan”.

Trattando di cinema, sul red carpet erano presenti anche Paul Haggis, due volte premi Oscar per “Crash” e “Million Dollar Baby”, e Ron Jones, noto per la sua colonna sonora di “Star Trek”. Haggis ha espresso la sua opinione sull’intelligenza artificiale, affermando che non sarà in grado di raccontare storie sorprendenti come può fare l’uomo.

Il festival, fondato dieci anni fa da Maximilian Law, ha visto la presentazione della prima nazionale del film “Esprimi un desiderio” di Volfango de Biasi, con la partecipazione di Diego Abatantuono e di Max Angioni, che debutta per la prima volta sul grande schermo.