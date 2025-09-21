26.8 C
Roma
domenica – 21 Settembre 2025
Gossip

Ferrara Film Festival: le stelle brillano sul red carpet

Da StraNotizie
Ferrara Film Festival: le stelle brillano sul red carpet

Si è svolta la decima edizione del Ferrara Film Festival, con oltre 60 film in concorso e un red carpet che ha visto la presenza di tre grandi star. Tra queste, l’indimenticabile Kabir Bedi, che torna a far parlare di sé a 50 anni dalla trasmissione dello sceneggiato televisivo “Sandokan”.

Trattando di cinema, sul red carpet erano presenti anche Paul Haggis, due volte premi Oscar per “Crash” e “Million Dollar Baby”, e Ron Jones, noto per la sua colonna sonora di “Star Trek”. Haggis ha espresso la sua opinione sull’intelligenza artificiale, affermando che non sarà in grado di raccontare storie sorprendenti come può fare l’uomo.

Il festival, fondato dieci anni fa da Maximilian Law, ha visto la presentazione della prima nazionale del film “Esprimi un desiderio” di Volfango de Biasi, con la partecipazione di Diego Abatantuono e di Max Angioni, che debutta per la prima volta sul grande schermo.

Articolo precedente
Tensioni in Estonia: violazione aerea russa e reazioni UE
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.