FERRARA – Una donna sui 50 anni è stata trovata morta in casa a Bondeno, nel Ferrarese, presumibilmente colpita alla testa con un oggetto contundente. Sono in corso rilievi da parte dei carabinieri nell’appartamento – che la donna condivideva col compagno – e indagini, con il pm di turno che sta sentendo alcune persone. Si procede per omicidio. Sul luogo del delitto, nella zona di Borgo San Giovanni, poco fuori dal centro del paese, anche il medico legale, per un primo esame del corpo. Il sindaco di Bondeno, Simone Saletti, appena venuto a conoscenza del fatto si è recato sul posto: “Siamo tutti senza parole. Quanto avvenuto ha colto tutti alla sprovvista e ha lasciato tutti di sasso”.