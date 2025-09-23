Ferrara chiede di interrompere i rapporti con Israele

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Ferrara ha richiesto di interrompere qualsiasi forma di relazione istituzionale con i rappresentanti del Governo israeliano. Questa richiesta cita l’articolo 2 b dello Statuto comunale, che sottolinea l’importanza della pace e il rispetto dei diritti democratici, politici e umani.

I consiglieri hanno fatto riferimento a una mozione approvata dal Consiglio comunale, che sostiene la soluzione del conflitto palestinese attraverso la formula “Due popoli, due Stati”. Tuttavia, finora, non si è registrato alcun impegno concreto da parte dell’Amministrazione e del Governo nazionale per condannare le azioni del governo Netanyahu.

Hanno anche evidenziato che la Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato di cattura internazionale per Benjamin Netanyahu e altri membri del suo governo per crimini contro l’umanità. Inoltre, il blocco totale degli aiuti umanitari, che include l’interruzione delle forniture di acqua, energia elettrica e generi alimentari, è considerato una grave violazione del diritto internazionale umanitario.

In base a queste considerazioni, i consiglieri hanno chiesto al sindaco e alla Giunta di interrompere le relazioni istituzionali con il Governo israeliano e di interagire soltanto con entità che si impegnino a porre fine al conflitto attuale. È stata sollecitata anche una condanna chiara da parte del Governo Italiano nei confronti delle azioni di Netanyahu e l’adozione di misure per sospendere i rapporti economico-commerciali con Israele.

Infine, il gruppo ha invitato le società e gli enti partecipati dal Comune di Ferrara a considerare simili misure, incluso il boicottaggio di prodotti israeliani, e a trasmettere queste richieste al Governo italiano e al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.