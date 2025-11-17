Ferrara celebra la Giornata Nazionale degli Alberi con piante gratuite

Il Comune di Ferrara organizza un’importante iniziativa per la Giornata Nazionale degli Alberi, che si terrà il 21 novembre 2025 dalle 9:00 alle 18:00 al centro ‘Rivana Garden’ (via G. Pesci 181). Durante l’evento, verranno distribuite gratuitamente piante e arbusti, disponibili grazie al Centro di Promozione Sociale.

La Giornata Nazionale degli Alberi, istituita dalla legge n. 10, è un’opportunità per risaltare il valore degli alberi e delle aree verdi, sottolineando il loro ruolo fondamentale per la salute dell’ecosistema e delle comunità. Le piante donate possono essere piantate in cortili, giardini e altre aree verdi private della provincia.

Il vicesindaco Alessandro Balboni ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa per un futuro più verde, ricordando gli interventi di piantumazione in corso e il progetto “l’Albero di Quartiere”. Questi sforzi mirano a migliorare la qualità dell’aria e la bellezza della città attraverso progetti di rigenerazione urbana.

L’iniziativa fa parte del progetto regionale “Mettiamo radici per il futuro”, che punta a piantare un albero per ogni cittadino e affrontare la crisi climatica. Gli alberi offrono molteplici vantaggi, come la purificazione dell’aria e la mitigazione delle temperature estreme, migliorando così la qualità della vita urbana.

Per partecipare e ritirare le piante, i cittadini dovranno compilare un modulo con i propri dati e specificare il luogo di piantumazione. È consigliato portare un sacchetto o un contenitore per il trasporto. La distribuzione continuerà nei prossimi mesi presso il Garden Arcobaleno, vivaio accreditato per il progetto.