Ferrara celebra creatività e talento al Musicfilm Festival

La città di Ferrara ospita la nona edizione del Musicfilm Festival, un evento consolidato che unisce cinema, musica e formazione in quattro giornate ricche di creatività, dal 20 al 23. Questo festival, sostenuto dal Comune di Ferrara, dalla Regione Emilia-Romagna e dal Parlamento Europeo, offre ai giovani del territorio importanti opportunità di espressione, sviluppo artistico e confronto con professionisti del settore.

Attraverso laboratori, proiezioni e spettacoli, i partecipanti possono vivere un’esperienza che connette passione e talento. La scuola di musica moderna Amf e l’università di Ferrara collaboreranno nelle attività formative. Per il settimo anno consecutivo, la Lag School of dance, diretta da Louise Anne Gard, parteciperà allo show di chiusura.

Un momento saliente del festival è rappresentato dai Musicfilm Awards, un premio dell’associazione Musicfilm con la direzione artistica di Alex Polidori e Gabriele Patriarca. Questo concorso premia giovani attori e cantanti capaci di toccare il cuore del pubblico attraverso il doppiaggio cantato. Dopo un’ampia selezione di candidature, 16 semifinalisti si esibiranno ai Trepponti di Comacchio, da cui otto artisti accederanno alla semifinale e finale a Ferrara.

Il programma prevede, giovedì 20, un omaggio a Carlo Rambaldi al Cinema Apollo con la proiezione di ‘E.T. l’extra-terrestre’. Venerdì 21, al Teatro Sala Estense, si svolgeranno i Musicfilm Awards, unendo competizione di qualità e intrattenimento. Sabato 22, si terrà un talk show sul doppiaggio cantato e una masterclass con Enzo D’Alò. Infine, domenica 23, il festival si chiuderà con un concerto della Amf Brass Band, celebrando le celebri colonne sonore.