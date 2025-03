Ferrara: Agenti salvano un uomo colto da malore durante una scorta sanitaria

Un uomo ha ringraziato la Polizia Stradale di Ferrara per il soccorso ricevuto dopo un malore. L’episodio è accaduto giovedì mattina, quando il dirigente della sezione ha accolto l’uomo desideroso di esprimere gratitudine verso i due agenti che lo avevano assistito il 17 gennaio.

La Polizia Stradale di Ferrara era in servizio di scorta sanitaria per il trasporto di un cuore espiantato dall’Ospedale Sant’Anna di Cona a Siena, facilitando il percorso attraverso il traffico intenso, specialmente nel nodo autostradale della Città Metropolitana di Bologna. Dopo la scorta, durante il rientro per fare rifornimento, gli agenti hanno notato un anziano barcollante in viale Cavour. Avvicinandosi, hanno scoperto che l’uomo stava accusando un malore. Lo hanno soccorso e allertato il 118. Durante l’attesa, l’uomo ha iniziato a perdere conoscenza, ma respirava ancora, seppur con difficoltà. Gli agenti lo hanno posizionato in sicurezza e mantenuto in contatto con l’operatore del 118, aggiornandolo costantemente. L’anziano lamentava un forte dolore addominale e ha avuto conati di vomito. Una volta arrivati i sanitari, è stato trasportato in ambulanza per ulteriori accertamenti.

In ufficio, i due agenti hanno ricevuto i ringraziamenti personali dell’uomo, assieme agli elogi del Comandante. All’uomo è stato consegnato un ricordo della Polizia Stradale, rappresentante il “Centauro”, simbolo della specialità, e il calendario 2025 della Polizia di Stato.