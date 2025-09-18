23.4 C
Ferrara accusa il governo: campagna elettorale sopra tutto

Il deputato del Movimento 5 Stelle, Antonio Ferrara, ha espresso preoccupazione per la sospensione dei lavori parlamentari, avvenuta non per una ragione di emergenza, ma per consentire la campagna elettorale in alcune regioni. Ferrara ha criticato il governo per aver deciso di mettere in secondo piano questioni fondamentali, affermando che le commissioni parlamentari sono state sconvocate e i lavori sono stati interrotti.

Ha messo in evidenza che la riforma in discussione, riguardante la giustizia, non dovrebbe essere trattata come una qualsiasi pratica da riprendere dopo i comizi. Secondo Ferrara, il messaggio è chiaro: il parlamento è stato ascoltato, ma ora la decisione spetta solo al governo. Ha descritto la riforma come un cambiamento significativo nell’assetto della giustizia e dell’indipendenza della magistratura, aprendo la porta a un controllo politico dei pubblici ministeri. Ha sottolineato che non porta trasparenza né migliora l’accelerazione dei processi, ma piuttosto accresce il potere di chi governa.

Ferrara ha inoltre menzionato la situazione della provincia di Varese, sottolineando la mancanza di risposte concrete su questioni cruciali come lavoro, servizi e sostegno alle imprese. Ha infine avvertito che dopo la seconda lettura della riforma, sarà il turno dei cittadini tramite un referendum costituzionale. In questa occasione, saranno le persone a smascherare eventuali inganni e a difendere i propri diritti, affermando che la giustizia appartiene a loro, non ai potenti.

