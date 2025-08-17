24.9 C
Gossip

Ferragosto hot: Gianna Nannini sorprende in Versilia

Ferragosto ha regalato momenti insoliti a Forte dei Marmi, dove Gianna Nannini ha sorpreso i presenti con un’immediata trasformazione da rocker a sirenetta in topless. La Versilia si è animata per il giorno di festa, attirando molti visitatori. A Viareggio, il Muraglione ha ospitato una celebrazione affollata con musica e intrattenimento, mentre a Lido di Camaiore si sono svolte cene a tema, da feste hawaiane a sfilate di drag queen.

A Forte dei Marmi, anche Andrea Bocelli ha partecipato, cenando al suo ristorante Alpemare, insieme a numerose famiglie dell’imprenditoria italiana, accomunate dal rituale del Ferragosto in spiaggia. La Nannini, famosa per le sue canzoni “Sei nell’anima” e “Bello e impossibile”, aveva già prenotato una villa a Motrone per godersi il mese estivo con alcune amiche. Dopo aver cenato al ristorante Maito, si è recata al bagno Giovanni in zona Roma Imperiale.

Qui, si è presentata in camicia di lino, bermuda e cappello Panama, per poi concedersi un tuffo in mare con un costume intero bianco, sorprendendo tutti uscendo dalle onde a seno nudo. Questo look audace non è passato inosservato agli sguardi dei presenti. La Versilia ha una storia di situazioni provocatorie e, qualche anno fa, la ministra dell’Istruzione Stefania Giannini aveva attirato l’attenzione mentre prendeva il sole senza reggiseno a Marina di Pietrasanta, suscitando un’ondata di articoli sulle riviste di gossip.

