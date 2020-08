Un messaggio di spensieratezza e svago per ferragosto quello di Francesco Facchinetti. Il popolare conduttore ha immortalato un paradisiaco scorcio di Porto Cervo: “Buon ferragosto a tutti! Che il vento vi accarezzi la pelle e che il sole vi illumini i sogni che avete nel cuore”, scrive nelle stories su Instagram. Niente grigliate per Facchinetti e la famiglia, ma fregola cozze gamberi e seppie e cous cous alle verdure: “Grazie mille” dice Facchinetti alla chef “lo sai che sono mezzo “plantano”. Il conduttore e dj infatti ha dichiarato in passato di mangiare solo ciò che deriva dalle piante. “La Sardegna è nel mio sangue!”, ha scritto Facchinetti.

