“Il sindaco di Roma Virginia Raggi si ricandida a guidare la città? Festeggiamo Ferragosto a tavola con la ribollita. Piatto realizzato con prodotti semplici, umilissimo, ma di sostanza. Sperando che nella capitale, con il secondo mandato, le cose possano veramente cambiare”. E’ quanto dichiara all’Adnkronos, con ironia, lo chef Antonello Colonna dal suo buen retiro di Labico. Ed ha aggiunto: “Da chef confido nella manualità della sindaca di Roma. Ha avuto a disposizione ottimi ingredienti, ma soprattutto ‘strumenti’ per governare e realizzare ottimi piatti. La storia millenaria della città, l’arte, il turismo, l’enogastronomia… Che possa finalmente far rinascere Roma. Schietta, genuina, ‘saporita’, autentica, goliardica e golosa, città con una sua tradizione e identità che non sono state esaltate e premiate, in questi ultimi anni”.

