Ferragosto ad Alassio: eventi imperdibili di musica e cultura

Alassio si prepara a festeggiare il Ferragosto con una ricca serie di eventi culturali e musicali, culminando in un atteso spettacolo piromusicale sul Molo Bestoso. La manifestazione promette di coinvolgere visitatori di tutte le età con attività che spaziando dalla musica alla letteratura.

Il programma inizia lunedì 11 agosto alle 21 in Piazza Partigiani, dove si esibirà il Complesso Bandistico “Città di Alassio”, diretto dal Maestro Giovanni Puerari e accompagnato dal soprano Alessandra Di Gangi, con la conduzione di Renata Vallò. Martedì 12 agosto, alle 18:15, si terrà un incontro della rassegna “Alassio AperiLibro” in Piazza della Libertà, con Roberta Schira, autrice di recenti opere letterarie. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Renata Cantamessa e prevede anche un momento di degustazione con un gelato alla begonia.

Nella stessa serata, il Campetto di Loreto Alta ospiterà la serata “…aspettando i Nomadi Trio Rock”, con Nando Rizzo e la sua band, in preparazione per il concerto del gruppo previsto per il 29 agosto.

Giovedì 14 agosto, alle 17, la Biblioteca Civica offrirà letture animate per bambini e, alle 21, verrà proiettato un film nell’ambito della rassegna “Bibliomovie”. Alle 21:30, in Piazza Partigiani, si svolgerà un concerto tributo ai Dire Straits da parte degli “Over Gold”.

Il clou della manifestazione è previsto per venerdì 15 agosto alle 22:30, con un maestoso spettacolo piromusicale che animerà il lungomare locale. Il weekend proseguirà con un Mercatino dell’Antiquariato e concerti nel corso del sabato e della domenica, tra cui un evento di clown e acrobazie per bambini.

Fino al 7 settembre, sul Pontile Bestoso, sarà aperta al pubblico la mostra “Le Sirene – Il richiamo del mare” dell’artista Giorgio Tentolini, nell’ambito del festival culturale Ligyes.