Ferragosto a Vasto: arriva l’Indie Italia Love Festival!

Quest’anno il Ferragosto a Vasto si rinnova con una proposta originale: due giornate di festival anziché il consueto concerto. Il “Indie Italia Love Festival” si svolgerà sulla spiaggia di Vasto Marina, dalle 18 fino alle 4 del mattino, offrendo un mix di musica, arte e intrattenimento.

Il festival si trasformerà in un vero e proprio villaggio sul mare, con dodici artisti in arrivo da diverse parti d’Italia e oltre, un’area food & beverage, mostre fotografiche e installazioni artistiche. L’evento è pensato per tutta la famiglia e avrà luogo in un’atmosfera suggestiva, da cogliere al tramonto.

Tra gli artisti in programma ci saranno Marco Castello, attualmente in tour in Italia ed Europa, Anna Castiglia, vincitrice del Premio Tenco 2025, e Bruno Belissimo, DJ internazionale. La lineup comprende anche Mazzariello, finalista di Sanremo Giovani, e altri nomi noti della scena musicale come Elasi, Giin, Lucrezia, Riccardo Cristante, Slim, Stalf e Deliuan. Questa manifestazione offre l’opportunità di scoprire nuovi talenti del panorama musicale.

In programma anche un tradizionale spettacolo pirotecnico a mezzanotte del 16 agosto, seguito da un’afterparty in spiaggia. L’iniziativa è il risultato del lavoro di un gruppo di giovani professionisti locali, sostenuti dall’assessorato alla Cultura e al Turismo, con l’obiettivo di rendere il Ferragosto un’esperienza coinvolgente e innovativa.

Il sindaco Francesco Menna ha sottolineato che l’evento favorisce l’incontro tra diverse generazioni, mentre l’assessore Nicola Della Gatta ha evidenziato la volontà di attrarre giovani e famiglie con la freschezza della musica indipendente. Vasto Marina si trasformerà così in un grande palcoscenico a cielo aperto.