Ferragosto a Ravenna tra Fuochi d’Artificio e Cultura

Dopo la festa di San Lorenzo, la riviera e la città di Ravenna si preparano a celebrare la notte di Ferragosto con una serie di eventi ricchi di cultura e divertimento, tra cui i tradizionali fuochi d’artificio. A Cervia, le celebrazioni inizieranno domani all’alba con un concerto della Grande Orchestra Città di Cervia, che si terrà alle 6 sulla spiaggia libera del lungomare Deledda. Nel pomeriggio, alle 18.15, si svolgerà il Ferragosto con gli autori, parte della rassegna ‘Cervia, la spiaggia ama il libro’, dove scrittori arriveranno su barche storiche alla Torre San Michele.

A Marina di Ravenna, fino a sabato si terrà la Festa del Mare, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. A partire dalle 19, piazza Dora Markus ospiterà stand gastronomici con la 13esima Sagra della Cozza e prodotti tipici di Brisighella. Lungo viale delle Nazioni ci saranno mercatini serali per adulti e bambini. Alle 21.30, musica live animerà la piazza, mentre il clou della serata sarà alle 23.30 con lo spettacolo pirotecnico ‘I Fuochi del Candiano’ nella zona faro.

Il programma di Ferragosto offre anche eventi culturali e visite guidate. Domani alle 11.30, il museo Classis Ravenna propone visite alle nuove sezioni del museo, con un costo di tre euro a partecipante. Il Mar – Museo d’Arte della Città di Ravenna sarà aperto dalle 15 alle 19 e offrirà il tour estivo ‘Mosaico di Notte’ alle 18.15, a partire da 12 euro. Infine, i principali monumenti e musei di Ravenna saranno accessibili con orari specifici: Basilica di Sant’Apollinare in Classe dalle 13.30 alle 19, Battistero degli Ariani dalle 9 alle 12, Mausoleo di Teodorico dalle 8.30 alle 18.30, Museo Nazionale di Ravenna dalle 8.30 alle 19, e Villa romana di Russi dalle 13.30 alle 18.