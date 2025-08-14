Ferragosto 2025 in Campania: eventi imperdibili da non perdere

Il weekend di Ferragosto in Campania, dal 15 al 17 agosto 2025, propone un variegato programma di eventi che celebrano la cultura, le tradizioni e la gastronomia della regione. Durante questi giorni, ogni provincia si riempie di feste, concerti, sagre e spettacoli, offrendo attività per tutte le età e opportunità di svago.

In provincia di Napoli, la manifestazione “Restate a Napoli” si svolge in Piazza Plebiscito, con concerti, spettacoli teatrali e mostre fino al 21 agosto. Anche il Ferragosto è festeggiato con musei aperti e vari eventi culturali e gastronomici.

A Salerno, dal 15 al 21 agosto, la “Sagra del pesce azzurro” ad Atrani offre degustazioni e musica sul mare. Altre sagre locali, come la “Sagra degli ulivi” di Ascea e la tradizionale “Sagra del pesce azzurro” di Camerota, attraggono visitatori con piatti tipici e musica folk.

In provincia di Caserta, il “Palio de li Normanni” a Sant’Angelo d’Alife festeggia la storia locale dal 15 al 18 agosto con cortei e giochi medievali. La “Sagra del Mare” a Mondragone celebra eventi gastronomici e musicali.

Benevento ospita la “Sagra delle melenzane al cassone” a Montesarchio il 14 e 15 agosto e la “Sagra del grano” il 16 agosto a Foglianise, dedicata alla tradizione agricola.

Infine, in Avellino, la “Sagra del cavatiello e dello stoccafisso” a Castel San Giorgio e la “Sagra degli gnocchi” a Rocca d’Evrandro, rispettivamente dal 1 al 4 agosto e il 4 agosto, attirano con piatti tipici e spettacoli.

Non mancano i concerti, come quello della band Human Tapes a Napoli. Per una completa panoramica degli eventi in Campania, è consigliabile consultare risorse online. Ferragosto in questa regione è un’occasione da non perdere per vivere esperienze autentiche e festose.