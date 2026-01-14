Ferragni sotto accusa in Italia

La difesa di Ferragni si basa sull’aver sempre agito in buona fede e sull’eventualità di errori di comunicazione. Il legale dell’unica parte civile, la “Casa del consumatore”, l’avvocato Aniello Chianese, ha affermato che i follower si fidano degli influencer e che se questi dicono di comprare qualcosa, lo fanno, aggravando così l’ipotesi di reato della “minorata difesa” degli utenti online.

Secondo l’accusa, la comunicazione delle campagne pubblicitarie avrebbe lasciato intendere che ogni acquisto di pandoro o uova fosse direttamente finalizzato alla beneficenza, creando così un vantaggio ingiustificato a beneficio delle società coinvolte. I magistrati hanno stimato un ritorno economico dell’operazione di oltre 2,2 milioni di euro, oltre a profitti non quantificabili in termini di notorietà e immagine. Il pubblico ministero ha chiesto per Ferragni una condanna a 1 anno e 8 mesi di reclusione, segnalando che l’uso dei profili social e dei canali digitali abbia aggravato l’ipotesi di reato per aver amplificato la presunta ingannevolezza delle informazioni.