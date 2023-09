Ferragni, oggi il matrimonio di Francesca con Riccardo Nicoletti

Chiara Ferragni è “pronta a piangere tutte le lacrime” per il matrimonio della sorella Francesca che oggi, sabato 9 settembre, sposa in provincia di Piacenza – lo storico compagno Riccardo Nicoletti. “Sono emozionatissima”, dice Chiara Ferragni su Instagram. La sorella della sposa interverrà, presumibilmente durante la cerimonia, con un “discorso” ancora in preparazione. Le nozze blindate vanno in scena nel castello dei Conti Zanardi Landi nel borgo di Rivalta. ‘Mistero’ sulla lista degli invitati, scontata l’adozione di misure ‘speciali’ per proteggere gli sposi e la cerimonia: niente foto e video sui social saranno pubblicate dagli invitati, almeno fino all’ok della coppia.

Insomma, un copione totalmente diverso rispetto a quello del matrimonio a cui Fedez e Chiara Ferragni hanno partecipato ieri. A sposarsi, Cecilia ed Eugenio. Tra gli invitati, vip assortiti e influencer, in una festa vivacizzata – per usare un eufemismo – da Fedez e da Francesco Facchinetti. Non solo canzoni, ma anche tuffi e nuotate nella fontana: Facchinetti si è esibito a stile libero e a farfalla in una piscina improvvisata. Per Fedez, come per altri invitati, la fontana è diventata un palcoscenico che ha accolto anche la moglie.