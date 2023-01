Ferragni, Francini e Fagnani: la risposta al soprannome “Chiara Maestà”

Chiara Ferragni sarebbe stata soprannominata dagli addetti ai lavori del Festival di Sanremo “Chiara Maestà” per via dei suoi capricci da diva, come riportato da Davide Maggio. Un’accusa ben mirata che ha riguardato anche la sua presunta volontà di posare esclusivamente in solitaria con Amadeus senza le altre co-conduttrici.

“A giudicare dai primi ‘dietro le quinte’ intercettati, sembra che l’influencer di Cremona abbia iniziato a fare un po’ i capricci come una diva” – si è letto sul noto sito televisivo – “Innanzitutto, la Ferragni pare non abbia alcuna intenzione di posare con le altre co-conduttrici della kermesse per i servizi fotografici di rito. Per lei, solo scatti in solitaria. Della serie: “Girls supporting girls but not co-hosts”. Il bello, però, viene con la relax room. Chiara avrebbe chiesto una stanza tutta sua nei pressi della sala stampa, un ‘fortino extra omnes’ per rilassarsi prima del confronto con i giornalisti. Roba da ridere per chi conosce le tempistiche di quegli incontri nella città dei fiori e, più in generale, la frenesia di un tritacarne mediatico come Sanremo. Addetti ai lavori e tecnici l’hanno già ribattezzata Chiara Maestà”.