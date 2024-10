Ferragni e Fedez: il mistero della villa invenduta sul Lago di Como

Villa Matilda, la lussuosa residenza sul Lago di Como di Chiara Ferragni e Fedez, è in vendita da diversi mesi senza trovare un compratore. Nonostante la posizione privilegiata e le caratteristiche di pregio, la villa ha attirato poca attenzione, sollevando interrogativi sulle sue difficoltà di vendita. Originariamente acquistata un anno fa per circa cinque milioni di euro, ora è sul mercato a un prezzo molto superiore, con voci che parlano di dieci milioni. Tuttavia, l’ufficio stampa di Fedez ha chiarito che questa cifra non è veritiera. Anche se gli interni della villa si estendono su 400 metri quadrati e comprendono un giardino di 1000 metri quadrati, una darsena privata e una piscina a sfioro riscaldata, il prezzo sembra eccessivo per potenziali acquirenti.

Situata a Pognana Lario, un piccolo borgo con circa 700 abitanti, la villa gode di una bellezza naturale e tranquillità, lontana dal turismo delle aree più affollate del lago. Offre una vista mozzafiato, proprio di fronte alla residenza di George Clooney a Laglio, rendendola un luogo esclusivo. Tuttavia, l’accessibilità è problematica; per raggiungere la villa si deve affrontare una ripida scalinata di circa 300 gradini o un tragitto in barca di dieci minuti. Questo aspetto potrebbe dissuadere gli acquirenti che cercano una proprietà di lusso facilmente raggiungibile, nonostante la richiesta di tranquillità e privacy.

Un altro fattore che potrebbe aver influenzato la mancanza di interesse è la ristrutturazione controversa della villa, che è stata rinnovata prima dell’acquisto dai Ferragnez. Tuttavia, gli acquirenti virtuali non sembrano essere stati convinti. Nonostante la villa, che rappresenta un’opportunità unica per chi cerca un angolo di paradiso, non sia riuscita a trovare un nuovo proprietario, ci sono stati dieci potenziali acquirenti che l’hanno visitata ma nessuno ha fatto un’offerta concreta. Gli abitanti del borgo commentano che “sparito un forestiero, ne spunterà un altro”, mentre l’ufficio stampa di Fedez mantiene che per l’immobile c’è interesse.