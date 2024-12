Ferragni e Codacons, accordo per chiudere il ‘caso pandoro’: l’influencer dona 200mila euro

È stata raggiunta una soluzione sul caso del pandoro “Pink Christmas” tra Chiara Ferragni, il Codacons e l’Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi. Le parti hanno firmato un accordo per risolvere le contestazioni esistenti e promuovere una collaborazione futura. L’accordo prevede che Ferragni risarcisca i consumatori per l’acquisto del pandoro e rimborsi le spese legali delle associazioni coinvolte. Il Codacons contatterà i consumatori per informare sul risarcimento. Ferragni donerà 200.000 euro a un ente scelto congiuntamente, con una preferenza per progetti a sostegno delle donne vittime di violenza.

Carlo Rienzi, presidente del Codacons, ha definito l’accordo un grande successo per i consumatori, sottolineando come la battaglia legale condotta dall’associazione sia stata unica e risolutiva. I consumatori riceveranno un indennizzo di 150 euro, invece del rimborso inizialmente richiesto di 5,69 euro. Rienzi ha chiarito che il risarcimento andrà direttamente ai consumatori e non al Codacons, il quale riceverà solo il rimborso delle spese legali. Questo accordo evita loro una costa e lunga battaglia legale, garantendo il riconoscimento dei danni subito.

Rienzi ha espresso soddisfazione per l’intesa raggiunta, che non annulla le irregolarità riscontrate dall’Antitrust, ma assicura il riconoscimento definitivo dei danni per i consumatori. L’iniziativa ha avuto successo grazie alla mobilitazione dei consumatori che hanno agito in buona fede, credendo di supportare la causa dell’ospedale Regina Margherita di Torino attraverso l’acquisto del pandoro. In conclusione, l’accordo segna un passo significativo nella difesa dei diritti dei consumatori e nella lotta contro le pratiche commerciali scorrette.