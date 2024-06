Ferragni beccata insieme a Tony Effe: le foto dei paparazzi

Tra il Pandoro Gate, la separazione, lo scontro con Cristiano Iovino, il libro di Selvaggia Lucarelli, le bravate e le nuove frequentazioni di Fedez e le frecciatine social di Chiara Ferragni, i Ferragnez hanno dato vita ad una soap opera con più colpi di scena di Sentieri e Dynasty.

Il nuovo capitolo della telenovela meneghina riguarda l’amicizia tra l’imprenditrice e Tony Effe. Il rapper di Miu Miu è sempre stato in buoni rapporti con Fedez, i due si sono fatti vedere insieme anche al party del rilascio del disco Icon. Poi due mesi fa Federico ha smesso di seguire il collega sui social e Parpiglia ha svelato il presunto motivo: “Ha levato il follow ad Achille Lauro, ma soprattutto a Tony. Il motivo sarebbe legato ad una ex di Effe. Pare infatti che ci siano dei messaggi tra Fedez e Taylor Mega, che è stata una fidanzata di Tony“.

Qualcuno che mi spieghi cosa sta succedendo tra Tony Effe e Chiara Ferragni? pic.twitter.com/PwCHYUaQxC — Valentina Federici (@Vale_Rici) June 6, 2024

Ferragni paparazzata con Tony Effe.

Sui social da settimane si vocifera di un’amicizia (qualcuno parla di qualcosa di più) tra Chiara e Tony Effe. I due si seguono sui social, si scambiano like e nei giorni scorsi lei si è fotografata con una maglia identica ad una indossata di recente dal rapper. Come se non bastasse Tony e Chiara sono usciti insieme in centro a Milano e le foto sono state pubblicate sul settimanale Chi.