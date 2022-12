Ferragni attaccata perché posa in intimo: le sue risposte da incorniciare

Soprattutto adesso che si avvicina il Natale sono decine gli influencer che posano in intimo per sponsorizzare boxer, slip e reggiseni. Sotto alle foto dei modelli, ex tronisti e maschietti in generale si leggono quasi solamente complimenti, mentre basta fare un giro nei post delle colleghe donne per vedere che la situazione cambia radicalmente e il caso di Chiara Ferragni è un esempio.

Ieri la regina delle influencer ha pubblicato alcuni scatti frutto di una collaborazione con Intimissimi e tra i tanti commenti di fan e colleghi, anche diverse critiche, alle quali però Mrs Ferragnez ha saputo rispondere con ‘arte, maestria, sapienza e sacrificio‘.

Chiara Ferragni risponde alle critiche degli hater.

Un utente ha scritto: “Ti stimo un po’, però dico io, non ti bastano i soldi che hai, invece di mostrarti sempre così con il c**o fuori, bo“. E Chiara ha replicato con un secco: “Signora io lo faccio per passione“.

C’è poi chi ha addirittura tirato in ballo i figli dei Ferragni: “Ma i tuoi figli saranno contenti? Non coinvolgerli mediaticamente, dovresti proteggerli. Potresti metterli in imbarazzo a scuola“. E anche in questo caso la Ferragni ha saputo rispondere in maniera perfetta: “Se li sto educando bene saranno contenti che la loro madre è sicura di sé e si accetta nonostante riceva migliaia di commenti misogini al giorno. Per fortuna sto crescendo i miei figli con una visione diversa da questa“.

Chiara: “Un po’ più di educazione”.

L’imprenditrice digitale è intervenuta sul tema anche su TikTok: “Quello che più mi dà fastidio è che come io ci sono stata male a 19/20 anni quando la gente commentava in questa maniera il mio fisico, la stessa cosa la proveranno tantissime altre ragazze quando leggono commenti del genere. Quindi se volete esprimere un concetto pensate prima: questo concetto in qualche modo può aiutare questa persona in qualche modo o è per dare fiato alla mia bocca? Anche nella vita reale vediamo cose che non ci piacciono, ma non andiamo da queste persone a dire ‘che schifo, hai un fisico orrendo, copriti, ti devi vergognare!’. Quindi un po’ più di educazione anche sui social”.

Come ciliegina sulla torta Chiara oggi ha pubblicato una nuova foto in intimo con una didascalia dedicata a certi ‘follower’: “Foto di c**o per far incazzare ancora di più i commentatori bacchettoni“.

Brava @ChiaraFerragni , hai fatto bene..

Quando siamo stati chiusi in casa per il covid, tutti dicevano che saremmo stati più buoni .. menomale — Adelina728 (@Adelina728) December 18, 2022

