Ferragni allo show di Dsquared2: “Compro le loro cose da quando ero piccola”

“Dsquared2 è uno di quei brand che indossavo a 16 anni, che mi ha sempre supportata, anche nei momenti difficili”, afferma Chiara Ferragni, presente alla sfilata di Dsquared2 a Milano. L’evento, una celebrazione dei 30 anni del marchio fondato dai gemelli Dean e Dan Caten, si preannuncia grandioso, con una parata di top model e un artista musicale premiato ai Grammy. Ferragni ricorda i suoi esordi nella moda, raccontando di quando andava a Cremona in un negozio chiamato Cose. “Andavo insieme a un amico. Lui comprava tutto, perché aveva più budget di me, e io ogni tanto prendevo le t-shirt o una cintura, quindi è un onore essere qua oggi”, dice.

Oggi, Ferragni riflette su quanto sia cambiata: “Sono una donna, una mamma”, afferma, riconoscendo la crescita personale e professionale avuta nel tempo. Tuttavia, esprime che la moda continua a far sognare: “Ed è bellissimo che ci siano questi brand che durano nel tempo e ti fanno sentire la versione migliore di te stessa”. La sfilata di Dsquared2 diventa quindi non solo un evento di moda, ma un momento di celebrazione per un marchio che accompagna e ispira generazioni. La presenza di Ferragni, figura simbolo della moda e dell’influenza digitale, rappresenta un ponte tra il passato e il presente, dimostrando come la moda possa avere un impatto significativo nella vita delle persone. La sfilata non è solo una passerella, ma un tributo a una storia di successo e a un legame emotivo profondo tra brand e consumatori.