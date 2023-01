Ferragni a Sanremo: 100 mila euro di cachet in beneficenza, Lucarelli “per lei sono spicci”

La Rai – secondo quanto riporta Repubblica – avrebbe staccato un assegno da 100 mila euro per avere Chiara Ferragni come co-conduttrice della prima e dell’ultima serata del Festival di Sanremo.

Una cifra decisamente più alta delle sue colleghe passate. Secondo un articolo di Diva & Donna, infatti, nessuna conduttrice delle edizioni di Amadeus ha mai preso più di 30 mila euro. Drusilla Foer lo scorso anno avrebbe preso 15 mila euro; mentre Sabrina Ferilli 25 mila euro. Chiara Ferragni, qualora queste cifre fossero vere, sarebbe la co-conduttrice più pagata dei suoi Festival.

Una cifra che però sul conto corrente della Ferragni non è mai arrivata, dato che lei l’ha interamente versata all’associazione DIRE, la rete nazionale contro la violenza sulle donne. Una beneficenza da lei stessa dichiarata a Repubblica e su Instagram. E sarebbe proprio questa mossa ad aver indispettito Selvaggia Lucarelli:

“Puntuale come ogni mossa mirata a lucidare la sua reputazione, il suo cachet di Sanremo andrà in beneficenza. Naturalmente scelta non fatta nel silenzio ma annunciata in una apposita conferenza stampa. Per la cronaca, il cachet di Sanremo per lei sono spicci. E anche questa volta ‘ma che bravaaaaa’”.

Chiara ovviamente non ha risposto, ma si è limitata a condividere una storia in cui è scritto: “La beneficienza si fa e si dice affinché sia da esempio”.

Ferragni a Sanremo, il cachet da 100 mila euro

“Centomila euro, o giù di lì. Dovrebbe essere questo il cachet offerto a Chiara Ferragni per partecipare al Festival di Sanremo 2023, in programma dal 7 all’11 febbraio, come co-conduttrice della prima e dell’ultima serata al fianco di Amadeus” – le parole di Repubblica nel luglio del 2022 – “Iniziano a circolare le prime indiscrezioni sul compenso destinato all’imprenditrice, che già di suo muove cifre non irrilevanti, se si considera che per un post su Instagram può arrivare a guadagnare quasi 80 mila euro – posto comunque che i suoi post raggiungono i suoi oltre 27 milioni di utenti”.

Cifra confermata sempre da Repubblica oggi.

Che 100 mila euro per la Ferragni possano essere “spiccioli” ci sta, ma che li devolvesse tutti in beneficienza non era scontato né dovuto. Ha fatto un gesto nobile e di questo gliene va dato atto, se poi grazie alla sua influenza ha condizionato qualcun altro a donare ancora meglio.