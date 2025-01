Ferragnez, la villa sul lago di Como venduta a un prezzo da urlo

Villa Matilda, la villa di lusso appartenente a Fedez e Chiara Ferragni, è stata venduta a un ricco cittadino inglese dopo un lungo periodo di trattative. La notizia è stata annunciata da Gabriele Parpiglia su Rtl 102.5, dove ha rivelato il nuovo proprietario (la cui identità non è stata rivelata) e il prezzo di vendita, che sembra essere intorno agli 11 milioni di euro. La villa, situata a Pognana Lario sul lago di Como, era stata acquistata dagli ex Ferragnez a settembre 2022 per 5 milioni di euro, e successivamente ristrutturata con finiture di pregio, incrementando il suo valore sul mercato. La vendita è avvenuta pochi mesi dopo la rottura ufficiale della coppia.

La villa, che si estende su una superficie di 450 metri quadrati, è stata oggetto di una significativa ristrutturazione, inclusa una piscina a sfioro e un rifacimento completo degli interni, tutti interventi che hanno contribuito ad alzare il prezzo di vendita. Fedez e Chiara avevano messo in vendita l’immobile all’inizio del 2024, dopo che la loro relazione si era deteriorata. La vendita alla fine ha portato a un guadagno di 6 milioni di euro rispetto al prezzo originale pagato dalla coppia.

L’agente immobiliare “Lionard Luxury Real Estate” ha gestito la vendita, che ha presentato diverse sfide. Uno dei fattori che ha reso difficile l’affare è stata la posizione della villa, situata a un tratto lontano dalle principali vie di accesso e accessibile principalmente tramite una scalinata di trecento gradini, o in barca tramite un molo privato. Inoltre, inizialmente Fedez aveva richiesto un prezzo di 16 milioni di euro, cifra che ha scoraggiato molti potenziali acquirenti.

Ora, Villa Matilda non è più un simbolo della relazione tra Fedez e Chiara Ferragni, ma piuttosto un nuovo capitolo per la lussuosa dimora sul lago di Como, che ha attirato l’interesse di un acquirente internazionale. Con questa vendita, si chiude un’importante pagina della vita di una delle coppie più seguite del panorama italiano contemporaneo.