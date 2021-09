Le foto della litigata dei Ferragnez hanno fatto il giro del web in poche ore. I paparazzi sguinzagliati da Alfonso Signorini hanno ripreso Chiara Ferragni e Fedez durante una discussione molto animata a bordo dello yacht di Diego Della Valle, scatenando l’ironia dei social. Fortunatamente quasi nessuno si è stupito della catfight (anche perché non credo esistano coppie che non litighino), molti si sono divertiti a commentare gli scatti in maniera simpatica e qualcuno ha anche creato anche dei meme. Stando alle ricostruzioni del magazine di Alfonso Signorini durante la lite dei Ferragnez si sarebbero accesi gli animi, tanto da portare lui ad alzare la voce e lei a piangere (ma anche qui mi pare che non ci sia nulla di strano). Pare che il cantante abbia anche preso il cellulare per mostrare qualcosa alla moglie.

Fedez e Chiara Ferragni, “lacrime, rabbia e urla”: cosa è successo durante la litigata * https://t.co/NRItuXZuHe https://t.co/oBwe3puQec — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 1, 2021

La coppia più famosa d’Italia oggi ha festeggiato anche il terzo anniversario di matrimonio, quindi come ha reagito a questo “scoop”? Federico e Chiara l’hanno presa con filosofia e hanno riso dei tweet ironici che i loro fan gli hanno dedicato. Il rapper di Chiamami Per Nome ha condiviso nelle storie un post divertente in cui si vede un “prima” con lo scatto del matrimonio e un “dopo” con quello della scenata sullo yacht. L’imprenditrice digitale ha pubblicato un tweet con un altro meme in cui lei e Fedez diventano Jack e Rose del Titanic: “Twitter è un posto magico”.

Le storie condivise dai Ferragnez sulla lite.