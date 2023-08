Fernando Lindez, chi è il bello della nuova stagione di Élite

La nuova stagione di Élite uscirà su Netflix a novembre (più precisamente il prossimo 18 novembre) e fra i nuovi protagonisti c’è anche Fernando Lindez.

Ma facciamo un passo indietro. Nel corso della quinta stagione (che abbiamo visto lo scorso novembre) abbiamo assistito all’addio da parte di svariati personaggi, come Rebeka, Omar, Samuel e Cayetana e l’ingresso degli attori Ander Puig (attore transgender che ha interpretato il primo personaggio trans), Carmen Arrufat Blasco; Ana Bokesa, Álvaro de Juana (che è stato indicato anche come flirt di Valentina Ferragni) e Alex Pastrana.

Come sappiamo, le riprese della nuova stagione di Élite sono già terminate da un pezzo e fra gli attori protagonisti c’è anche il già citato Fernando Lindez. Non sarà l’unico. Oltre lui arriveranno anche: Gleb Abrosimov, Mirela Balic, Nadia Al Saidi, Alejandro Albarracin e Ivan Mendes.

Fernando Lindez, chi è: dalla moda alla recitazione

Ovviamente tutti gli occhi saranno puntati su Fernando che oltre ad essere un attore è anche un affermato modello. Ha recitato in Skam Spagna e in Escándalo: Relato de una Obsesión; ma è la moda il suo punto forte. Ha lavorato per marchi come Louis Vuitton, Jacquemus , Versace, Loewe, Prada, Dolce & Gabbana e Balmain, solo per citarne alcuni.

È nato a Madrid nel 2000 ed è a tutti gli effetti il “nuovo” Manu Rios.

Ecco un po’ di sue foto prese direttamente da Instagram.