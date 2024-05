Fernando, il nuovo singolo di Malgioglio è una dedica d’amore a un calciatore

Dopo Mi Sono Innamorato di Tuo Marito, Danzando, Dolceamaro, Notte Perfetta e Sucu Sucu, Cristiano Malgioglio è tornato con un altro singolo. Malgy ha appena rilasciato Fernando, un brano che è anche una dedica d’amore a un calciatore famosissimo, Cristiano Ronaldo.

“Ci sono tante novità per il futuro. Ho anche un pezzo nuovo che deve uscire. Sì c’è un brano molto bello per l’estate, che è una dedica d’amore che io ho voluto fare a Ronaldo. – ha dichiarato Malgioglio a Verissimo – Sì a Cristiano Ronaldo. Ho voluto fare questa dedica. Non è che sono innamorato, però mi è venuto in mente di farlo. Io a volte sono uno che dedica parole ai personaggi che mi piacciono. Ma questa in particolare è una dedica d’amore viscerale. Lui non lo sa ancora. L’ascolterà, chissà cosa penserà di tutto questo. Preste sentirete questa dedica d’amore al calciatore Cristiano Ronaldo, vi ho stupiti?”

Grazie a questa canzone tutta da ballare, sappiamo anche che Carlos, Osman, Onur, Kevin, Fernando, Mohamed e Murat si contendono Malgy…

PS: Chissà se Fernando è quello “che si è preso” in “Danzando danzando”.

“Danzando mi sono preso Fernando” Malgioglio ha fatto la seconda parte di “Alejandro” di sua cugina Lady Gaga? #GF15 — Pier (@Pier_dll) June 4, 2018

Fernando, il testo del nuovo singolo di Cristiano Malgioglio.

Che bomba che sandunga dentro te

Io solo samba e rumba dentro me

e aumentano i battiti

e se mi vuoi battimi

sei una torta ai fiori di Shangai

Seguo te sei un habitué

cosa hai in mente tu stasera

tete a tete fuori Saint Tropez

le mie labbra in amarena

Sei arrivato all’improvviso con il tuo sapor latino

mi allontano, mi avvicino

Ma che caldo Fernando, Fernando

è sempre capodanno insieme a te

mi fai dimenticare il mio ex

tutto gira roulette

vai più veloce di me

e mi sto innamorando Fernando, Fernando

io non volevo un santo voglio te

non chiedermi l’amore cos’è giravolta casqué

vai più veloce perché

con te il mio cuore fa boom boom boom boom booom

mi piace

te quiero

Fernando, Fernando, ma non sei Ronaldo

Mi guarda Carlos, mi scrive Osman

mi cerca Onur, mi vuole Kevin

mi scrive Mohamed, mi ama Murat

e se mi chiama Ronaldo ti lascio l’amaro Fernando

Ma che pazzo Fernando, Fernando

è sempre capodanno insieme a te

mi fai dimenticare il mio ex

tutto gira roulette

vai più veloce di me

e mi sto innamorando Fernando, Fernando

io non volevo un santo voglio te

non chiedermi l’amore cos’è giravolta casqué

vai più veloce perché

con te il mio cuore fa boom boom boom boom booom

mi piace

te quiero

Fernando, Fernando, ma non sei Ronaldo