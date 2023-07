Fermo sul ciglio della strada stava svenendo per il caldo

Un povero cucciolo è stato trovato in condizioni disastrose sul ciglio di una strada, il piccolo visibilmente assetato e denutrito era sfinito sotto il sole cocente.

St. Louis un cane era è stato trovato sul ciglio della strada, il piccolo era privo di forze e stava morendo dal caldo assetato e affamato sembrava devastato dalla giornata caldissima e dall’asfalto rovente .

Cucciolo salvato dall’asfalto rovente le sue condizioni

La strada solitamente affollate della città sembravano un deserto rovente e soffocante, un cucciolo probabilmente abbandonato era esausto e giaceva sfinito e semi addormentato sul marciapiede . Il piccolo aveva un grosso collare nero con le borchie logoro e largo a causa del suo repentino dimagrimento.

Fortunatamente una ragazza di nome Donna Lochmann è intervenuta per il povero cagnolino stremato portandolo in salvo, Donna ha deciso di registrare tutta le scena del salvataggio con il suo telefono diffondendo successivamente il video online per sensibilizzare le persone.

A quanto pare infatti una signora che abitava nei pressi del luogo nel quale il cane si era adagiato a terra sfinito, vedendolo ha deciso di contattare per far si che venisse portato in salvo tray Rescue of St. Louis un’organizzazione di salvataggio di animali.

Una volta contattata l’associazione le donna ha riferito le condizione deprecabili del cucciolo indifeso, e immediatamente Stray Rescue of St. Louis ha inviato Donna Lochmann sul posto per intervenire e portare in salvo il piccolo

Arrivata sul luogo Donna ha iniziato a cercare il cucciolo e dopo alcuni minuti lo ha trovato schiacciato sotto l’ombra di un marciapiede vicino ad uno scolo di un tombino probabilmente nel tentativo di trovare un po’ di refrigerio data la giornata afosa, Donna vedendo l’aspetto malnutrito del cucciolo e le sue condizioni disperate ha deciso immediatamente di andare verso di lui per portarlo in salvo.

La volontaria si è infatti avvicinata al piccolo e con voce molto dolce ha iniziato a chiamarlo attirandolo a se e ha portato il cucciolo in salvo, lo ha sistemato nel suo veicolo, accendendo l’aria condizionata e facendolo sdraiare su una coperta dove riposarsi

Il piccolo è stato ribattezzato Curby e sembrava comprendere che era stato salvato dai suoi occhi dolcissimi, il piccolo infatti si è avvicinato immediatamente alla volontaria che lo ha coccolato e fatto salire in auto

Arrivati al rifugio il personale di Stray Rescue of St. Louis ha provveduto velocemente a fornire a Curby le cure mediche necessarie e soprattutto un po’ di cibo e acqua.

Il video è stato condiviso sui social commuovendo il web e non solo, infatti una coppia si è profondamente commossa vedendo il video di Curby e hanno deciso di dare al cucciolo una casa e una famiglia per sempre. Il piccolo scampato al destino tremendo delle strade roventi di St.Louis ora passa le sue giornate a giocare con l’atro cane della famiglia.

Un lieto fine strepitoso dopo un inizio catastrofico il cucciolo un tempo disperato e solo, è ora un cucciolo amato e ben accudito e nulla di questo sarebbe mai potuto accadere se una donna non avesse segnalato all’associazione la sua presenza sull’asfalto rovente.