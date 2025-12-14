Fermenti Musica a km zero in Puglia

Mercoledì 17 dicembre si terrà la quarta edizione di “Fermenti – Musica a km zero – Special edition”, un festival dedicato ai talenti musicali del territorio. L’evento è promosso dal Comune di Fasano, in particolare dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, diretto da Pier Francesco Palmariggi, con Generazione F, ed è co-organizzato da Officine Musicali con la direzione artistica del M° Antonio Di Lorenzo.

Il festival si svolgerà nel Laboratorio Urbano “CiaiaLab” di Fasano e sarà caratterizzato da un percorso di masterclass, workshop, prove e performance live aperta al pubblico. Ospite d’onore sarà Riccardo Onori, storico chitarrista di Jovanotti, che accompagnerà un gruppo di giovani talenti musicali emergenti. Sul palco si esibiranno quattro proposte musicali emergenti di qualità: Fabio Boggia e FireFlash, Anulare, Cristina Cafiero e Vito Carrone.

Il festival assume una veste camaleontica e laboratoriale, diventando una giornata intera “work in progress” dedicata agli artisti “a km zero” del territorio, che presenteranno i propri nuovi progetti discografici. La formula adottata quest’anno dal Festival Fermenti rappresenta un unicum nel panorama dei festival italiani, offrendo un’occasione irripetibile per i giovani musicisti di confrontarsi direttamente con figure di spicco del mondo della produzione musicale. Il festival sarà una giornata di musica, formazione e sperimentazione, dove la “musica a km zero” incontra l’esperienza e il respiro internazionale.