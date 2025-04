Fermato ragazzo di 15 anni a San Giorgio a Cremano: arresto dopo il rapimento

Otto ore di terrore per un ragazzo di 15 anni di San Giorgio a Cremano, rapito mentre si dirigeva a scuola. Figlio di un imprenditore locale, si sospetta che il sequestro avesse un fine estorsivo, con una richiesta di riscatto di 1,5 milioni di euro. L’episodio è avvenuto la mattina di martedì 8 aprile, vicino al liceo “Filippo Silvestri” a Portici. Il giovane è stato prelevato da un furgone bianco da uomini incappucciati. Nonostante il tentativo di resistenza del ragazzo, che ha cercato di attirare l’attenzione dei passanti, è stato costretto a salire nel veicolo.

Le forze dell’ordine, allertate rapidamente, hanno avviato le ricerche, mentre gli aggressori hanno contattato i familiari per richiedere il riscatto. Nel pomeriggio, alle 16.20, il ragazzo è stato ritrovato in un’area di servizio sull’Asse Mediano, a Licola, a circa 35 km dal luogo del rapimento. È stato subito portato in un luogo sicuro e riunito con i genitori, in buone condizioni fisiche. Un 24enne è stato arrestato con l’accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dalla modalità mafiosa.

Le indagini, coordinate dal magistrato Henry John Woodcock, hanno rivelato che il furgone utilizzato per il rapimento era rubato, confermando la pista del sequestro lampo per estorsione. La situazione ha sollevato preoccupazioni locali riguardo alla sicurezza, dato il profilo pubblico della famiglia del ragazzo e il contesto di criminalità nella zona.