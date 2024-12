Fermato di Notte a Bordo di un’Auto di Lusso

Nuovi problemi per Baby Gang, il trapper 23enne, il cui vero nome è Zaccaria Mouhib. È stato arrestato a Milano per aver violato le restrizioni della sorveglianza speciale, che prevedono l’obbligo di rimanere in casa tra le 22 e le 7. Il fermo è avvenuto il 18 dicembre alle 4.55 del mattino, mentre il trapper si trovava alla guida della sua Lamborghini Huracán con il volto coperto da un passamontagna. Questo comportamento suscita dubbi sull’autenticità delle sue recenti dichiarazioni riguardo a un cambio di vita.

La sorveglianza speciale era stata imposta dal Tribunale per un anno e mezzo a causa di precedenti problemi legali, inclusi disordini e resistenza a pubblico ufficiale risalenti al 2021, durante le riprese di un videoclip a San Siro. Nel luglio 2024, Baby Gang era stato condannato a 2 anni e 9 mesi per un coinvolgimento in una sparatoria vicino a corso Como. Inoltre, era stato arrestato ad aprile 2024 per possibili legami con una rapina a Vignate; successivamente scarcerato a giugno, aveva lasciato intendere la volontà di cambiare la sua vita.

Le restrizioni della sorveglianza speciale possono essere derogate solo con un’autorizzazione del giudice per motivi specifici, come partecipare ai concerti. Attualmente, Baby Gang è impegnato nel suo “La fine del mondo Tour”. La violazione delle regole di sorveglianza comporta ora ulteriori complicazioni legali e potrebbe influenzare negativamente i suoi piani di carriera e la sua reputazione nel panorama musicale.

Il suo comportamento continua a sollevare interrogativi sull’effettivo impegno nel percorso di redenzione annunciato in precedenza. La denuncia a carico del trapper dopo il fermo dei Carabinieri suggella una situazione già compromessa, ponendo l’accento sulla necessità di un maggiore rispetto delle leggi e delle decisioni giudiziarie. Baby Gang rimane una figura controversa nel mondo della musica trap italiana, oscillando tra il talento artistico e le difficoltà legali.

In attesa di sviluppi, la sua storia continua a essere seguita da vicino dai media e dai fan, che sperano in un eventuale cambiamento nel suo comportamento e nella sua vita.