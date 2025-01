Fermato al Confine: Una Nuova Ricostruzione

Il 28enne Djima Sadate ha confessato l’omicidio di Mamadi Tunkara, un vigilante gambiano assassinato il 3 gennaio a Bergamo. La confessione è avvenuta dopo un lungo periodo di silenzio e il suo arresto al confine con la Svizzera, dove è stato trovato senza documenti su un treno diretto a Lugano. Sadate, originario del Togo, ha spiegato agli investigatori di aver ritenuto che Tunkara avesse una relazione con la sua ex fidanzata italiana, una convinzione che lo ha spinto a confrontarsi con la vittima. L’incontro tra i due, secondo quanto dichiarato da Sadate, sarebbe avvenuto per caso.

Durante l’interrogatorio, Sadate ha affermato di essere stato aggredito per primo e di non aver portato il coltello per uccidere. Tuttavia, le modalità dell’omicidio e le testimonianze di chi ha assistito alla scena indicano che si possa trattare di un agguato premeditato. Dopo l’omicidio, Sadate è fuggito abbandonando uno zaino con i suoi documenti. La polizia svizzera, nel corso di controlli di routine, lo ha fermato e restituito alle autorità italiane. Nel frattempo, a Bergamo, le indagini erano già avanzate: la polizia scientifica aveva trovato l’arma del delitto, un grosso coltello da cucina, lungo il percorso di fuga di Sadate.

Inoltre, si apprende che Sadate era incensurato e studente serale e aveva convissuto con una ragazza italiana per un anno, prima della loro recente separazione. Secondo quanto riportato, la gelosia scaturita dal sospetto di un legame tra la donna e Tunkara avrebbe innescato il tragico evento. Con la confessione di Sadate, il caso sembra avviarsi verso una possibile risoluzione legale, ma rimangono domande senza risposta, come la ragione di portare un coltello se non per uccidere e come interpretare le testimonianze di un agguato. L’autopsia e i riscontri sull’arma saranno cruciali per chiarire i dubbi che ancora circondano questo caso drammatico.