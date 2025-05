Fermati e l’Allerta del Questore

Il bilancio delle operazioni della Polizia di Stato a Bologna segnala 28 arresti e 102 denunce per rapine e tentate rapine commesse da minori tra gennaio e aprile 2025. Questa situazione evidenzia un’emergenza sociale in crescita.

Negli ultimi giorni, le forze dell’ordine hanno monitorato diverse aree di Bologna per identificare i giovani coinvolti in reati contro il patrimonio. Tra queste operazioni, 12 arresti sono stati effettuati per rapine, con ulteriori fermi per furti e lesioni personali. Un caso emblematico è avvenuto il 24 aprile 2025, quando due minori egiziani sono stati arrestati per una rapina in Porta San Donato, dove hanno aggredito un uomo, sottraendogli una collana d’oro e utilizzando spray al peperoncino. Le indagini, agevolate dalle telecamere di sorveglianza, hanno portato all’identificazione dei sospettati in due comunità locali.

Il 28 aprile, due minori bengalesi sono stati arrestati dopo aver tentato di rapinare quattro persone in poco tempo nel centro di Bologna, aggredendo le vittime con pugni e minacce. Malgrado fossero stati rilasciati poche ore prima, hanno ripetuto reati, causando la loro detenzione domiciliare.

Il Questore Antonio Sbordone ha evidenziato l’importanza di un intervento coordinato per affrontare questa situazione critica. Le autorità hanno introdotto misure di custodia in carcere per minori direttamente coinvolti nelle rapine, e altri hanno ricevuto detenzione domiciliare con prescrizioni educative. Questa situazione mette in luce le difficoltà di inserimento sociale per molti minori, specialmente per quelli non accompagnati.