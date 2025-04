Fermata di Quarto Grado: Perché l’episodio di venerdì 18 non è andato in onda su Rete4

Il 18 aprile, gli appassionati del programma “Quarto Grado” non hanno potuto seguire il consueto appuntamento del venerdì sera su Rete4, poiché la trasmissione è stata cancellata a causa di modifiche al palinsesto per la Pasqua. I conduttori Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero avevano anticipato la pausa durante l’ultima puntata andata in onda l’11 aprile.

Il motivo della mancata trasmissione è legato al Venerdì Santo, periodo in cui Mediaset ha scelto di trasmettere un film storico, “Il Re dei Re”, in sostituzione del talk show. La situazione ha suscitato delusione tra i fan, che sono abituati a seguire le inchieste sui casi di cronaca nera.

Dopo la pausa, “Quarto Grado” tornerà regolarmente in onda il 25 aprile, nonostante questa data coincida con un’altra festività, quella della Liberazione. Il programma, in onda dal 2010, è un punto di riferimento per gli appassionati e per il mondo dell’informazione grazie ai suoi approfondimenti e inchieste, spesso esclusive.

Affronta casi emblematici di cronaca nera, come il delitto di Garlasco e il caso di Liliana Resinovich, cercando di ricostruire e spiegare gli eventi con l’aiuto di esperti e protagonisti. “Quarto Grado” continua a mantenere viva l’attenzione su questi temi, con l’obiettivo di informare e coinvolgere il pubblico attraverso l’analisi di storie recenti e controversie irrisolte.