Fermata dell’amore: la confessione della fidanzata

La regina Enabuele ha confessato l’omicidio del fidanzato Kelly Egbon, un 32enne nigeriano trovato morto dissanguato nella sua abitazione a Schio, in provincia di Vicenza. Egbon era stato scoperto in una pozza di sangue nel suo appartamento, con una grave ferita all’inguine, causata dalla recisione dell’arteria femorale. La scena del crimine mostrava schegge di un tavolo di vetro rotto, e la prima versione fornita dalla donna accusata, ovvero che il fidanzato fosse caduto accidentalmente e ferito, non ha convinto gli inquirenti.

Dopo più ore di interrogatorio, la donna ha dichiarato di aver commesso l’omicidio in legittima difesa, sostenendo di essere stata aggredita da Egbon, che impugnava un coltello. Durante una violenta colluttazione, secondo le sue parole, avrebbe inflitto la ferita fatale all’uomo. L’autopsia ha confermato che sul corpo di Egbon era presente una lesione traumatica significativa, riconducibile a un’arma da punta e taglio, verosimilmente un coltello.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri della compagnia di Schio, insieme ai militari del Reparto Operativo-Nucleo Investigativo della compagnia di Vicenza. A seguito del fermo disposto dalla Procura locale, la 32enne è stata trasferita nel carcere di Montorio a Verona.

Il caso ha suscitato notevole interesse mediatico e preoccupazione nella comunità locale, evidenziando un drammatico episodio di violenza che ha portato alla morte di un giovane. Le autorità continuano a esaminare le circostanze in cui si è verificato l’episodio, per tentare di ricostruire l’esatto svolgimento dei fatti e valutare le eventuali responsabilità penali. Il contrasto tra la versione iniziale della donna e la confessione finale ha sollevato interrogativi su ciò che è realmente accaduto tra la coppia, unita da una relazione complessa.