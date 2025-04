Fermata del Personale ATA

Venerdì 4 aprile, gli insegnanti e il personale ATA sciopereranno per protestare contro il rinnovo contrattuale che potrebbe impoverire il settore. Anche gli studenti parteciperanno attivamente, esprimendo il loro dissenso verso le politiche del Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, e l’Unione Europea. Le motivazioni dello sciopero includono la critica alla chiamata diretta degli insegnanti di sostegno da parte delle famiglie, gli investimenti in armamenti che sottraggono fondi all’istruzione, la riforma degli istituti tecnici e professionali, e le linee guida reazionarie per il primo ciclo, ritenute classiste e razziste. Gli studenti hanno lanciato un “allarme rosso” contro queste misure e chiedono una mobilitazione comune con i lavoratori per combattere un sistema sempre più insostenibile.

Le manifestazioni si svolgeranno in diverse città italiane. A Roma, gli eventi si terranno davanti al MIUR, mentre a Milano si concentreranno presso l’USR e la Prefettura. Le altre città coinvolte includono Torino, Genova, Bari, e Pisa, tra le altre.

La richiesta principale della USB è la stabilizzazione del personale precario e l’assunzione degli insegnanti di sostegno tramite graduatorie pubbliche. In ambito universitario, si protesta anche contro il licenziamento di giovani ricercatori al termine dei contratti a tempo determinato. Infine, USB sottolinea la necessità di incrementare gli investimenti per l’istruzione, chiedendo un maggior finanziamento di almeno 10 miliardi di euro per il settore. La protesta si erge quindi contro le priorità del governo che privilegiano gli armamenti rispetto all’educazione.